Se dirige-t-on vers un nouvel arrêt Bosman ?

Alors que l'UEFA a lancé une investigation disciplinaire à l'encontre de la Juventus, du Real Madrid et du FC Barcelone, menaçant de sanctions et d'exclusion des compétitions européennes, le dénouement pourrait se jouer au tribunal et bouleverser à tout jamais le football. Une procédure devant la cour européenne a notamment été enclenchée et risque de changer beaucoup de choses...

Bataille de juristes

Ils avaient été à l'origine de la Superligue, ils pensaient toucher le jackpot, ils peuvent dorénavant tout perdre. Le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus, les trois derniers clubs dissidents, risquent une très lourde sanction de la part de l'instance disciplinaire de l'UEFA. Selon le, alors que les neuf autres équipes ont toutes trouvé un arrangement afin d'enterrer la hache de guerre, c'est au maximum une exclusion de deux ans de participation aux coupes d'Europe que pourraient subir les trois renégats, sans compter d'inéluctables sanctions financières.L'article 49 des statuts de l'UEFA est très clair à ce sujet, il donne l'exclusivité à la fédération européenne pour organiser des compétitions continentales et interdit que des équipes s'arrogent le droit de passer outre l'autorisation et l'aval de l'instance. Tout forme de dissidence serait alors sanctionnée. En étant membre d'une fédération dépendante de l'UEFA, on adhère automatiquement à ses règlements et on est contraint de les respecter. En cela, la Juve, le Barça et le Real n'ont pas honoré leurs obligations, sont allés à l'encontre des statuts et de la réglementation interne. La punition apparaît alors totalement logique. Seulement, ça serait aller vite en besogne. Car une bataille juridique va commencer sur ce sujet et pourrait, si elle va dans le sens des plaignants, bouleverser à tout jamais l'histoire du football.Alors que mercredi après-midi, on apprenait que l'UEFA ouvrait une investigation disciplinaire, le même jour, le magistrat du tribunal de commerce de Madrid, Manuel Ruiz de Lara, déposait une question préjudicielle devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) pour