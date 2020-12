Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Score nul et vierge entre Eibar et Valence Reuters • 08/12/2020 à 00:05







Score nul et vierge entre Eibar et Valence par Samuel Messberg (iDalgo) Ce lundi soir se concluait la douzième journée de Liga avec un match opposant Eibar à Valence à l'Estadio Municipal de Ipunua. Un match qui s'est soldé sur un score nul et vierge de 0-0 malgré la nette domination des locaux. Malgré avoir effectués 19 tirs contre 6, ils n'ont jamais réussi à trouver la faille et donc prendre l'avantage dans ce match. Ce match n'a pas trop d'impact au classement avec tout de même les légères remontées au classement des deux équipes ce soir : Eibar est désormais onzième tandis que Valence est treizième.