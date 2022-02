information fournie par So Foot • 24/02/2022 à 16:00

Schalke et Gazprom : un divorce inévitable à l'heure de la guerre en Ukraine

Proche de Vladimir Poutine, directeur du projet de gazoduc Nord Stream 2, Matthias Warnig était également membre du conseil de surveillance de Schalke 04 jusqu'à ce jeudi matin, date à laquelle il a annoncé sa démission d'un club avec lequel il n'avait a priori aucun lien. Et pour cause : avant de rouler main dans la main avec Gazprom, sponsor de longue date des Königsblauen, et le pouvoir russe, Matthias Warnig a fait carrière dans l'espionnage pour le compte de la Stasi. Autant dire que son encombrante personnalité ne manquera pas à tout le monde. Quant à son employeur, son nom ne s'affichera plus sur les maillots des joueurs. Avant de complètement disparaître ?

Hasard ou pas ? Parfois, la réalité dépasse la fiction. Lorsque ce lundi, le compte Twitter de Schalke 04 annonçait la réduction du prix de son maillot floqué Gazprom, qui aurait parié que ces soldes anodines précéderaient la reconnaissance de l'indépendance des républiques de Donetsk et Lougansk par Vladimir Poutine ?

TRIKOT-SALE Schon gesehen? Alle #S04 -Trikots reduziert im Shop ⬇

— FC Schalke 04 (@s04) February 21, 2022Toujours est-il que le jour-J, soit ce mardi, le très caustique twittos, bien connu des supportersa proposé de changer de sponsor principal, en remplaçant le logo du géant gazier russe par celui d'un célèbre fast-food grec de Gelsenkirchen, plus représentatif du terroir local. Moins polémique aussi.

weg mit gazprom! unser neuer sponsor: pic.twitter.com/GetboW9QUd

L'encombrant Herr Warnig

— Taxiteller Fonzy (@TaxitellerFonzy) February 22, 2022Parce qu'au-delà de la blague, ce détournement est venu rappeler que cela fait maintenant 15 ans que Gazprom sponsorise le club de la Ruhr et que ce partenariat pose problème à certains. Surtout au vu de la guerre déclarée par la Russie à l'Ukraine au matin de ce jeudi. Les effets-papillon ne se trouvant pas toujours là où l'on pense, cet événement a secoué le (petit) monde du football allemand lorsque, en fin de matinée, un membre du conseil de surveillance de Schalke 04 a annoncé sa démission. Son nom : Matthias Warnig. Un nom pas forcément très connu, mais dont le départ ne risque pas de chagriner grand monde.Les premiers à s'en réjouir seront certainement les supporters de Schalke eux-mêmes. Et pour cause, dans un pays… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com