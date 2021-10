Scaloni, l'autre roi Lionel d'Argentine

Largement critiqué à son arrivée à la tête de la sélection en 2018, l'ancien capitaine du Deportivo La Corogne a fermé quelques bouches en remportant la Copa América en juillet dernier, le premier trophée argentin depuis 28 ans. Il ne devait être qu'un intérimaire après avoir été dans le staff de Jorge Sampaoli en Russie. À 43 ans, Lionel Scaloni est désormais un héros national. Pour avoir enfin fait gagner Messi en l'entourant d'une nouvelle génération. Pour autoriser tout un peuple à rêver avant le Mondial au Qatar. En toute humilité.

"Je crois qu'il faut remonter à l'époque Bielsa pour trouver trace d'un tel soutien."Roberto Parrottino, journaliste à Tiempo Argentino

La soirée avait tout pour être historique. Ce jeudi 9 septembre 2021, les supporters argentins retournaient enfin en tribunes après plus d'un an et demi d'attente. Malgré la pluie et le virus toujours dans les parages, plus de 20 000 personnes, soit 30% de la capacité de l'Estadio Monumental, assistent aux retrouvailles tant espérées avec leur sélection. Une équipe qui, deux mois auparavant, enflammait le pays en remportant la Copa América face au Brésil au Maracanã (0-1) mettant fin à près de trois décennies sans le moindre trophée. Pour fêter ça sur la pelouse de River Plate, Lionel Messi, enfin sacré avec l', a la bonne idée de claquer un triplé et des larmes de joie. Un combo parfait pour définitivement entrer dans le cœur de ses concitoyens.Un autre Lionel reçoit une ovation remarquée ce soir-là. C'était pendant l'échauffement des joueurs avant d'affronter la Bolivie. Le nom scandé depuis les tribunes clairsemées fait même s'interrompre les commentateurs surpris par l'hommage., hurle le Monumental. Qu'un sélectionneur argentin soit ainsi célébré par son public a tout d'un évènement. Journaliste sportif au dominical, Roberto Parrottino tente de se souvenir d'un précédent :C'était pourtant loin Lire la suite de l'article sur SoFoot.com