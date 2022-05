Savin, l'encombrant franc-tireur du foot russe

Le 18 avril dernier, le Youtubeur russe Evgueni Savin a donné un sacré coup de pied dans la fourmilière en publiant une vidéo dénonçant ouvertement la guerre en Ukraine. Cet ancien footballeur, devenu très populaire sur les réseaux sociaux et accessoirement président d'un club de D3, est un personnage haut en couleur, qui n'a jamais eu l'intention de garder sa langue dans sa poche. Et qui, aujourd'hui, paye au prix fort sa liberté de parole.

"opération spéciale"Dès la première minute, Evgueni Savin donne le ton de sa vidéo publiée le 18 avril dernier . Le Russe franchit directement la ligne rouge, il prononce le mot "guerre" pour définir le conflit en Ukraine. Pour diffusion d'informations mensongères, sa phrase est passible d'une lourde amende et de quinze années de prison en Russie, si la peine maximale est requise. Dans, Savin donne la parole aux Ukrainiens. Et pas à n'importe lesquels. Andriy Yarmolenko (West Ham) est le fil rouge de la vidéo. Inna Yarmolenko, la femme de l'ancien ailier du Dynamo Kiev, présente en Ukraine au début du conflit, y narre aussi ses souvenirs. D'autres personnalités du football ukrainien que sont Darijo Srna (directeur sportif du Shakhtar), Vitaliy Mikolenko (Everton) , Andriy Voronin (ex-coach du Dynamo Moscou) et Aleksandr Aliyev (ex-international, reconverti soldat par la force des choses) répondent à ses questions, comme un athlète paralympique et une poignée de réfugiés. Ces témoignages - souvent empreints d'émotions, parfois teintés de colère -, sont entrecoupés d'extraits de journaux télévisés russes, de discours de Vladimir Poutine et d'images amateurs montrant les conséquences des bombardements. Ou comment illustrer, de manière très explicite, un décalage flagrant entre propagande édulcorée et réalité crue.