information fournie par So Foot • 10/07/2022 à 06:00

Sara Gama, capitaine et porte-voix du foot féminin italien

Capitaine de la Juventus et de la Nazionale, Sara Gama est aussi le porte-voix du football féminin en Italie. En attendant d'entrer dans son quatrième Euro, la défenseuse aux 130 sélections, vice-présidente du syndicat des footballeurs italiens, a obtenu une victoire de taille avec le passage au professionnalisme du championnat national. Une joueuse qui compte suivre une formation de directeur sportif plus tard, et continuer de faire bouger les lignes.

Égalité, je crie ton nom

Le 4 juillet 2019, l'équipe d'Italie est reçue au palais du Quirinal par le président Sergio Mattarella. Une cérémonie pour saluer laqui, de retour en Coupe du monde vingt ans après, vient d'atteindre les quarts du Mondial français. Une cérémonie où Sara Gama crève l'écran. Invitée à s'exprimer au micro, la capitaineclôt son intervention en citant l'article 3 de la Constitution :Avant de poursuivre :Dans la bouche d'un footballeur, ce n'est pas banal, mais dans celle de Gama, on ne peut plus normal. Sur le front du développement du foot féminin, de l'autre côté des Alpes, la numéro 3 est en effet numéro 1.Depuis le 1juillet, les joueuses de Serie A ont officiellement acquis le statut professionnel, au terme d'années de lutte, leur donnant ainsi un certain nombre de garanties dont elles étaient privées en tant… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com