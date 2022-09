information fournie par So Foot • 10/09/2022 à 06:00

Santi Mina, Denis Suárez et le président Mouriño : c'est le boxon au Celta de Vigo

Ce samedi, le Celta de Vigo se déplace à Madrid afin d'y défier l'Atlético et de tenter de confirmer son bon début de saison (8e, 7 points en 4 matchs). Pourtant, si tout semble se dérouler correctement sur la pelouse, les coulisses, elles, ne laissent rien présager de bon pour le club galicien et son président Carlos Mouriño.

Atlético Celta 10/09/2022 à 21:00 Liga Diffusion sur

Santi Minable

À moins d'un exploit sportif d'envergure, il est assez rare d'entendre parler du Celta dans le champ médiatique. Pourtant, depuis le mois d'août, lesfont bien parler d'eux. Et pour des raisons peu flatteuses. Acteur principal de ce boxon plus ou moins maîtrisé, le président Carlos Mouriño, 80 ans, maître dans l'art de la polémique. Sujets de la mutinerie : le transfert de Santi Mina, accusation d'agression sexuelle, et gestion ubuesque du cas Denis Suárez, mis au placard.Le 4 mai dernier, l'onde de choc atteint Vigo. Santi Mina, joueur majeur du Celta, est condamné à quatre ans de prison ferme , en première instance par le tribunal d'Almería, pour agression sexuelle. Les faits remontent ainsi au 18 juin 2017, à Mojacar en Andalousie, où Mina (évoluant alors à Valence) est accusé de plusieurs abus par une jeune femme, durant ses vacances estivales. Des faits lourds, difficilement contestables, qui plongent l'attaquant dans la tourmente. D'abord écarté du groupe, à l'entame de la saison 2022-2023, l'intéressé n'hésite pourtant pas à