information fournie par So Foot • 12/10/2021 à 14:00

Santé mentale dans le foot : quel suivi psychologique pour les joueurs ?

Neymar jouera sa dernière Coupe du monde au Qatar en 2022. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le Brésilien, mettant en avant ses difficultés mentales à assumer la charge que représente une carrière de footballeur professionnel, a fortioti comme la sienne. Un aveu qui pose la question de la place accordée aux questions liées à la santé mentale des joueurs et de leur suivi médical.

" Il n'est pas culturellement admis pour un sportif d'exprimer ses difficultés. "Anthony Mette, docteur en psychologie

Parler pour avancer

C'est presque une bombe qu'a lâché Neymar dimanche, dans un extrait du documentaire, diffusé par DAZN. Le Brésilien, qui a déjà affirmé par le passé avoir pensé à mettre un terme à sa carrière, s'est confié sur ses difficultés psychologiques, lui qui est footballeur professionnel depuis plus de dix ans. Un coup de projecteur sur un mal-être très présent chez les joueurs, malgré l'intérêt encore limité porté à la question de leur santé mentale.Selon plusieurs études de la FIFPRO menées depuis 2013, les symptômes liés à la dépression et l'anxiété sont très répandus chez les footballeurs professionnels., confie Anthony Mette, docteur en psychologie et auteur du livre, pointe celui qui accompagne individuellement plusieurs athlètes de haut niveau, dans diverses disciplines.Psychologue du sport à l'Insep, Lise Anhoury Szigeti estime que les joueurs ont tout intérêt à se confier pour progresser. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com