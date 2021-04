"Sans Vitry-sur-Seine, je ne serais pas Cédric Bakambu"

Offrir aux jeunes de sa ville d'origine un club capable de les amener jusqu'au plus haut niveau, c'est le nouveau défi de Cédric Bakambu. S'il doit encore jongler entre sa carrière en Chinese Super League et la sélection des Léopards de RDC, l'attaquant est aujourd'hui le parrain du CA Vitry (R1) et compte bien utiliser sa notoriété pour rendre à sa ville un peu de ce qu'il a reçu.

"Vitry-sur-Seine est la ville la plus peuplée du Val-de-Marne et on se doit de proposer à nos jeunes du football de qualité."

C'est ça. J'ai été testé positif en revenant de Paris. Je n'avais pas de symptômes, mais je suis donc resté enfermé pendant un mois et là, je viens de sortir. J'ai repris l'entraînement avec l'équipe, ça fait du bien. Et on va reprendre le championnat le 20 avril.Oui, comme à chaque fois que je passe en France. C'est comme un rituel : je vois la famille, je fais un petit match avec les amis sur les terrains où on s'amusait plus jeunes. D'ailleurs aujourd'hui, la plupart des city-stades ont été refaits et sont en synthétique. On en profite.Parce que, selon moi, ce club est sous-coté et qu'il devrait évoluer à un niveau supérieur. Je parle des seniors, mais surtout des jeunes. Vitry-sur-Seine est la ville la plus peuplée du Val-de-Marne, et on se doit de proposer à nos jeunes du football de qualité. Je me suis rapproché de la municipalité ces derniers mois et j'ai assimilé leur politique. Leur position, on la connaît, c'est. Je ne suis pas contre, je suis même pour. Mais je trouve ça dommage qu'une ville de 100 000 habitantsne propose pas de sport-élite. Je vois la pépinière de talents qu'on a et ils sont