Sans pitié à Nice, l'OL met la pression

Rapidement plombé par ses errances, le Gym a sombré à domicile (1-4) face à un OL provisoirement leader de l'élite. Amine Gouiri a marqué face à son ancien club, oui. Mais en face, il y avait Tino Kadewere (un pion, un caviar, un peno provoqué).

Nice 1-4 Lyon

Amine Gouiri se confie à propos de son départ de Lyon

Prénom : Tino. Profession : Cadavérer.

Il avait très certainement coché la date depuis juillet, et il a répondu présent. Cinq mois et demi après avoir quitté son cocon lyonnais dans lequel on endiguait son potentiel, Amine Gouiri disputait sa première rencontre face à son club formateur, et il a fait parler la poudre, comme prévu. L'histoire s'est écrite juste avant la pause, d'un joli coup de casque succédant à un modèle d'appel, mais ne relèvera que de l'anecdote. Car malheureusement pour son nouveau club niçois, l'OL s'était déjà offert un matelas au tableau d'affichage lorsque l'attaquant a pu savourer sa revanche, et a continué de creuser l'écart après. Venue sur la Côte d'Azur mettre la pression sur Lille et le dauphin parisien, l'escouade de Rudi Garcia a fait le travail proprement grâce à sa ligne d'attaque (1-4) et dormira ce soir sur ses deux oreilles, et provisoirement sur le trône du championnat.Il a fallu six minutes au quarterback Lucas Paquetá pour offrir une première flèche à Memphis Depay, lequel a trouvé Walter Benítez au bout puis s'est heurté à un Robson Bambu impérial. Quand Karl Toko-Ekambi s'est mis en marche, c'est Houssem Aouar qui a buté sur le portier argentin (19). Discret durant la première demi-heure, Tino Kadewere est sorti de sa boîte à la fin de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com