Sans forcer, le LOSC et Jonathan David déplument les Canaris

Pas inquiété par des Canaris bien pâles, le LOSC ramène l'essentiel de la Beaujoire : trois points. De quoi remonter sur le trône de la Ligue 1, notamment grâce au premier doublé lillois de Jonathan David. Un dimanche parfait.

FC Nantes 0-2 LOSC Lille

Bamba dicte le tempo

Après 24 journées de Ligue 1, Lille réalise pour l'instant la meilleure saison de son histoire d'un point de vue comptable. C'est un fait. Et cela permet logiquement aux Dogues de rêver de titre. Mais au-delà de ce bilan statistique prometteur, il y aussi des éléments moins factuels mais tout aussi perceptibles, comme la fameuse " chance du champion ". Lille n'en a pas eu besoin à Nantes ce dimanche, tant la différence de niveau était palpable, mais les Lillois ont signé le genre de victoires pleine de réussite qui laissent augurer une belle fin de saison, Hexagoal en main. Pourquoi ? Parce que sans être brillant, le LOSC s'est imposé à Nantes sans trembler, serein, sûr de sa force. Bref, un LOSC taille patron qui a fait le boulot grâce au premier doublé de Jonathan David en Ligue 1. Ce qui suffit aux Lillois pour reprendre les commandes de L1.Quelques vannes échangées avec Raymond Domenech, une autre pour Stéphanie Frappart : Christophe Galtier était détendu avant le coup d'envoi. Mais ses Dogues ne sont pas venus à la Beaujoire pour déconner. Et le premier contact entre André et Simon l'a rappelé. Surtout, le LOSC a tout de suite pris les commandes. Sur un râteau d'Araujo, Celik fait passer un premier frisson dans la surface nantaise. Une surface que les Canaris ont du mal à quitter. Et forcément dans une telle situation, ils craquent sur un centre de Bamba, intenable. Devant le but, Girotto et Louza se gênent et laissent Jonathan David fusiller Lafont. Le Canadien est en revanche moins tranchant de la tête sur un bon centre de Reinildo (13). En face, les Nantais, apathiques, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com