San Francisco 49ers et Leeds United, un pont pour l'avenir

Qui a dit que les Américains se moquaient du football, celui de l'autre côté de l'Atlantique ? Au capital de Leeds United depuis 2018, les San Francisco 49ers sont désormais propriétaires de 37% du capital du club d'Andrea Radrizzani. Paraag Marathe, président des opérations économiques et vice-président exécutif des opérations football de la franchise NFL, est devenu par la même occasion vice-président des Peacocks. Entretien avec un homme d'affaires pour qui le Super Bowl a autant d'importance que Leeds-Crystal Palace.

"On a senti que Leeds était un club avec l'opportunité de devenir tellement plus grand, et on avait envie de les aider à y arriver. Pour moi, c'est un club similaire dans de nombreux aspects aux 49ers."

Ça fait vingt ans que je suis aux 49ers et j'ai eu différents postes. Pendant sept-huit ans, j'ai été président et chef de la direction de l'administration, je devais m'occuper de la construction du nouveau stade, le Levi's Stadium. Après son inauguration en 2014, je suis devenu président de l'entreprise 49ers et nous faisons de nombreuses choses, comme investir dans d'autres équipes de football, d'autres types d'investissements, du consulting, toutes les opportunités de business qui permettent de développer les 49ers. Et ça passe par investir dans d'autres équipes de sport, comme Leeds United dont je suis devenu vice-président et c'est le projet qui m'excite le plus désormais.Tout le monde dit que Leeds est un géant endormi, et c'est tellement vrai. Le club a de fortes racines, une histoire remarquable et une base mondiale de fans. Lors des deux dernières décennies, le club galérait et était en dehors de la Premier League. Il y a 30-40 ans, c'était un des meilleurs clubs d'Angleterre et on a failli louper une génération entière de fans en étant en dehors de la Premier League. On a senti que c'était un club avec l'opportunité de devenir tellement plus grand, et on avait envie de les aider à y arriver. Pour moi, c'est un club similaire dans de nombreux aspects aux 49ers des vingt dernières années, donc depuis que j'ai commencé à travailler aux 49ers. Quand on regarde la franchise NFL et le club de football mondial que nous sommes devenus, une véritable