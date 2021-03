Sampaoli veut raviver la flamme marseillaise

Jour J pour Jorge Sampaoli. Face au Stade rennais ce mercredi au Vélodrome (19h), le technicien argentin posera pour la première fois ses fesses sur le banc de l'Olympique de Marseille. Le chantier qui l'attend est colossal, à la tête d'une équipe en perdition, aussi bien sur le plan mental que technique. L'ancien coach de Séville aura d'ailleurs besoin d'une donnée qui fait trop souvent défaut dans la cité phocéenne : du temps.

Reconstruire sur des ruines

On ignore la marque du décodeur que possédait Jorge Sampaoli, à l'intérieur de la chambre de l'hôtel dans lequel il était soumis à une quarantaine stricte depuis son arrivée à Marseille mardi dernier. La seule chose que l'on aurait pu espérer pour son bien, c'est que son abonnement n'incluait pas Eurosport 2. Dimanche soir, c'est en effet sur la chaîne 64 de Canalsat que l'OM a livré une bouillie de football face à Canet-en-Roussillon, se faisant logiquement sortir de la Coupe de France dès les seizièmes de finale par cette modeste formation de National 2 (2-1). Le bouquet final de longues semaines de déboires dans la capitale des Bouches-du-Rhône, marquées par l'intrusion des supporters à la Commanderie, la démission d'André Villas-Boas, et plus récemment la mise à l'écart de Jacques-Henri Eyraud.Pourtant - professionnalisme oblige -, l'ancien sélectionneur du Chili a évidemment zyeuté avec attention cette débâcle, comme il l'a d'ailleurs fait avec tous les derniers matchs de l'OM. Et ce qui aurait donné à plus d'un entraîneur l'envie de remonter illico-presto dans l'avion lui a déjà permis de voir l'abondance de chantiers auxquels il va être rapidement confronté. À Canet, avec une équipe quasi type, le milieu de terrain dans son ensemble a pris l'eau, y compris Boubacar Kamaradixit Álvaro. Sur les ailes, les latéraux ont tout raté ou presque, à l'image de Y?to Nagatomo, jamais réellement convaincant dans son couloir gauche, ou de Pol Lirola, pourtant globalement percutant depuis son arrivée cet hiver, mais sorti à la pause dimanche. Même la paire Álvaro-?aleta-Car, plutôt solide depuis le début de saison, a fait preuve d'une fébrilité assez hallucinante. Finalement, seule la générosité d'un Arkadiusz Milik buteur a