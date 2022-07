Sampaoli, un départ indigne

"Bienvenue sur Mars." C'est par ces mots que, depuis deux jours, l'Olympique de Marseille reprenait sa saison. Un slogan répété pour annoncer les signatures de Samuel Gigot et Isaak Touré, mais aussi les nouveaux maillots. En ce premier matin de juillet, c'était d'ailleurs l'objet du teasing du jour : après le succès du maillot domicile, l'OM et son sponsor principal faisaient languir le peuple ciel et blanc concernant la tunique extérieure. Mais si la planète Mars a fait parler d'elle, c'est à cause d'une météorite venue la frapper. Ou plutôt une comète nommée Jorge Sampaoli qui, à l'heure d'entamer sa deuxième saison complète à la Commanderie, a claqué la porte du club olympien au tout début de la reprise estivale. La preuve, une fois de plus, que lorsque l'on parle de football, la planète Mars gravite bien dans une autre galaxie.Pour les Marseillais, le retour sur terre est violent. Ils avaient pourtant été avertis avant même la fin du dernier exercice., prévenait Jorge Sampaoli en mai, à deux journées de la fin du championnat. Un avertissement pas pris en compte selon lui par ses dirigeants. Comme son illustre compatriote Marcelo Bielsa, à qu'il a beaucoup (trop) été comparé à son arrivée, Jorge Sampaoli plante l'OM en plein été en avançant une excuse : le mercato ne va pas assez vite à son goût.avait lui fait "pire", en abandonnant le club au soir de la première journée. Et on pourra rendre à Sampaoli son geste de classe, à savoir ne pas réclamer d'indemnités de départ. Ce qui ne fera qu'à peine mieux passer la pilule.

