Samir Nasri, l'épilogue du Petit Prince

Après 17 années d'espoirs, de chutes, de frissons et de gâchis, Samir Nasri jette l'éponge à 34 ans et tire sa révérence, alors que sa carrière était déjà en sourdine depuis plusieurs saisons. Une surprise pour personne, mais forcément un crève-cœur.

Vitamines et romantisme

Ce n'était peut-être pas un match des légendes à Marseille en plein cœur du mois d'octobre, à combiner au milieu de terrain avec JuL et faire face à Pierre Gasly, Tony Parker ou Matt Pokora, que l'on s'imaginait pour symboliser la fin de carrière de Samir Nasri. Le minot de la Gavotte-Peyret, à Septèmes-les-Vallons, avait certainement rêvé de tirer le rideau au Vélodrome, là où tout a commencé, mais sans doute pas de cette manière. Pourtant, d'ici deux semaines, dans le premier jardin de son parcours professionnel, c'est dans la peau d'un retraité que le milieu offensif participera à ce match de charité au profit des enfants de Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont vu son sourire rayonner sur la Ligue 1 et la Premier League pendant près de dix ans avaient tiré un trait sur l'idée de revoir le Petit Prince les faire frissonner : il y a bien longtemps que Nasri s'était éloigné du football, ou plutôt que le football s'était éloigné de lui.Depuis sa pige - étincelante, mais sans lendemain - au Séville FC en 2016-2017, alors que Manchester City ne voulait déjà plus de lui, c'est un déclin interminable qu'a connu le Marseillais, d'Antalyaspor (8 apparitions en 2017-2018) à Anderlecht (8 apparitions avec l'équipe fanion en 2019-2020) avec un vif retour en Angleterre à West Ham entretemps (6 apparitions, 2 passes décisives, en 2018-2019). La faute à des blessures, évidemment, mais aussi à cette ubuesque suspension pour dopage, survenue en février 2018., détaille-t-il dans leDu gâchis, quand on sait ce qu'avait pu apporter Nasri en Andalousie, sous les ordres Lire la suite de l'article sur SoFoot.com