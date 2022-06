Salut Fred Antonetti !

L'annonce était attendue, elle a finalement été faite ce jeudi : après quatre années passées sur les bords de la Moselle, Frédéric Antonetti va quitter le FC Metz. Jusque-là, tout s'était pourtant très bien passé entre le Corse et la Lorraine : oui, mais voilà, à l'issue d'une saison douloureuse, soldée par un retour en Ligue 2, l'aventure du coach de 60 ans s'est terminée en dents de scie, avec une certaine amertume et un parfum de gâchis.

L'amour dure trois ans

Parfois, il suffit de deux images pour résumer une aventure : à Metz en tout cas, la saison de coach Antonetti peut être résumée via deux créations des ultras de la Horda Frenetik. Longtemps en effet, signe de leur soutien au technicien corse, les supporters de la tribune Est ont arboré un calicot tiré d'une image d'un Metz-PSG sur lequel trônait un Frédo les poings serrés, prêt à en découdre, au-dessus d'un simple mot,. Ces derniers temps pourtant, c'est un autre symbole qui a égayé les travées de Saint-Symphorien : celui d'un Antonetti comparé à Calimero, soudain accusé de ne jamais assumer ses responsabilités. Entre les deux, de fait, un exercice complètement raté, pénible, conclu à la 19place de Ligue 1, mais surtout, la fin de l'histoire d'amour qu'avaient créée le club lorrain et son technicien. L'escapade lorraine de coach Antonett' s'est en effet terminée ce mercredi, avec pas mal de regrets et une certaine amertume. Mais comment en est-on arrivé là ?Le gâchis est d'autant plus grand que quelque chose s'était créé entre le FC Metz et son entraîneur, sportivement comme humainement. L'arrivée du divin corse à l'été 2018 avait été accompagnée par une vague d'espoir, celle d'attirer un technicien rompu aux joutes de l'élite dans un club alors pensionnaire de Ligue 2, et surtout, de s'attirer un projet enfin ambitieux. Car en parallèle, le FC Metz avait aussi enclenché un plan de modernisation de ses infrastructures, soldé par la construction d'un nouveau centre d'entraînement à Frescaty et l'agrandissement du stade Saint-Symphorien, encore en cours. Sur le terrain, les résultats avaient vite suivi : le FC Metz avait retrouvé la Ligue 1 sous les ordres de Vincent Hognon et s'y était ensuite maintenu plus ou moins aisément au cours des deux saisons suivantes (15en 2019-2020, 10en 2020-2021). En grande partie grâce à l'influence de son manager général et de son réseau, à l'origine du recrutement de joueurs comme Lire la suite de l'article sur SoFoot.com