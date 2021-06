Salut à toi, Grande Pandev !

De cette opposition entre les Pays-Bas et la Macédoine du Nord, on retiendra d'abord les adieux émouvants de Goran Pandev. À 37 ans, le géant du football macédonien a tiré sa révérence internationale après 122 apparitions sous le maillot des Crveno-Žolti et avec la certitude d'avoir accompli son devoir.

Il y avait de l'émotion dans les propos de Goran Pandev avant d'affronter les Pays-Bas. Éliminée avant le coup d'envoi, la Macédoine du Nord a finalement terminé son premier tournoi international par une cruelle défaite symbolique de son inexpérience au plus haut niveau. Mais ce que les Macédoniens ont d'abord retenu, ce sont les adieux de Goran Pandev, leur capitaine, leur héros national et qui, à quelques semaines de fêter ses 38 ans, a tiré sa révérence au terme de vingt ans de carrière, 122 matchs et 38 buts marqués sous le maillot rouge et jaune. Des adieux sous la forme d'une haie d'honneur réalisée prématurément à la 68minute sur la pelouse de la Johan Cruijff Arena, mais célébrés dès la matinée de ce lundi par tous ses coéquipiers, à commencer par le jeune Ezgjan Alioski, lequel s'est fendu d'un montage tout en finesse pour rendre hommage à son capitaine.L'intéressé n'était pas le seul à avoir versé sa larme. Pour la petite république des Balkans, c'est un véritable déchirement, car la retraite de Pandev marque la fin d'une époque. On parle en effet des adieux du plus grand joueur de l'histoire du pays, en tout cas depuis son indépendance obtenue en 1991. Car si auparavant, quand la Macédoine était encore yougoslave, c'est la figure de Darko Pancev qui s'imposait comme G.O.A.T. incontestable, Goran Pandev est venu détrôner l'ancien roi dans le cœur de ses compatriotes. Parce qu'en Italie, que ce soit avec l'Inter, la Lazio, le Napoli ou même le Genoa, le natif de Stroumitsa s'est transformé en ambassadeur d'un pays qui, footballistiquement, n'a jamais eu grand-chose à vendre. Et en sélection, depuis ce 3-3 obtenu le 6 juin 2001 face à la Turquie, il n'a jamais cessé de s'accrocher pour faire progresser son pays, allant jusqu'à affirmer vouloir échanger tous ses trophées glanés en club contre une seule Lire la suite de l'article sur SoFoot.com