information fournie par So Foot • 15/11/2021 à 14:00

Salouël, les vrais Fatals Picards

Ne cherchez plus le bonheur, il se trouve actuellement à deux pas d'Amiens. Le RC Salouël-Saleux, pensionnaire de D2 du district de la Somme, s'est qualifié pour le 8e tour de la Coupe de France. Devenue Petit Poucet national, la clique d'Antoine Mücke plonge la tête la première dans l'allégresse de la Vieille Dame. Ces gars de la dixième division nationale, avec un gardien remplaçant âgé de 49 ans, sont désormais à 90 minutes d'aller potentiellement défier le Paris Saint-Germain en 32es de finale. Ils sont fous ces Picards !

Trompette, chapeau mexicain et maires en campagne

Casquette sur le crâne, Antoine Mücke relâche la pression dans les volutes d'un cigarillo d'après-match. Le coach du RC Salouël-Saleux est au 8ciel. À quelques mètres, dans le vestiaire, ses gars ambiancent le vétuste stade Demény. La sono crache du Naps feat Gims à coup de. Le plafond du vestiaire est noyé, le cri de la qualif' a rendu sourd leurs homologues d'Hamel remplis de tristesse. Antoine Mücke vibre autant que son téléphone :L'entraîneur de 26 ans n'oublie pas sa compagne et son nourrisson, 15 jours à peine, qui doivent jongler avec cet acharné de football., jure ce technicien dans l'éolien, bien conscient que depuis trois mois, il a le vent dans le dos."Ok je suis le plus jeune parmi vous mais j'ai été nommé coach, vous allez devoir m'écouter."Mais avant de bercer dans l'euphorie, il a d'abord été question de se farcir Hamel (D2 district de l'Escaut) pour cette première dans l'histoire de la Vieille Dame, un 7tour entre deux équipes du dixième échelon national... Rembobinage. Il est 13h à Douai ce dimanche et Jean-Paul, alias J-P le 12, donne le tournis. 1600 Lire la suite de l'article sur SoFoot.com