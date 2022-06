Saliba, le prince William

Ce lundi, face à la Croatie, William Saliba devrait connaître sa troisième sélection chez les Bleus à 21 ans. Rien d'étonnant pour un homme qui a toujours été précoce et qui, malgré un bad buzz autour d'une vidéo de masturbation, était destiné à jaillir au plus haut niveau depuis tout petit. Un joueur qui a, également, laissé la même trace partout où il est passé : celle d'un coéquipier impossible à critiquer, aussi à l'aise dans le vestiaire que sur le pré.

Croatie France 06/06/2022 Ligue des Nations Diffusion sur

En général, quand on reçoit un ordre d'un homme en treillis, on a tendance à l'appliquer. C'est en tout cas ce que souhaitent tous les supporters de l'Olympique de Marseille, depuis plusieurs semaines. Le militaire en question : Djibril Cissé. Le champ de bataille : les trophées UNFP. Le soldat : William Saliba, tout juste sacré meilleur espoir de l'année en L1. Et enfin, l'ordre :Dans une tenue dont il a le secret, l'ancien buteur de l'OM profite de la lumière de la cérémonie des trophées UNFP pour rappeler tout haut ce que le peuple phocéen pense tout bas. Il faut dire qu'après une saison de patron, Saliba a toutes les chances d'enfin s'imposer à Arsenal (qui l'avait prêté, sans option d'achat, au club phocéen).Mais avant d'en savoir plus sur son avenir, le défenseur de 21 ans a un détour à faire par Clairefontaine où Didier Deschamps l'attend pour le deuxième rassemblement consécutif., précise alors le sélectionneur, qui l'a préféré à Ibrahima Konaté*. Car Saliba n'a peut-être pas disputé la finale de C1, lui, mais…