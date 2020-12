Salary cap... ou pas cap ?

La crise devrait accélérer les choses : face aux difficultés économiques qui s'accumulent, les clubs de Ligue 1 pourraient décider de la mise en place d'un plafonnement des salaires. C'est en tout cas le souhait de la DNCG. Mais le salary cap est-il réellement une bonne idée ou est-ce juste de la poudre aux yeux ?

Salaires trop chers ?

La situation est, pour le moment, très inquiétante. La crise sanitaire maintient les huis clos dans les stades et bloque les recettes de billetterie des clubs professionnels. Rajoutez à cela la faillite du principal diffuseur Mediapro, incapable d'honorer son contrat de 830 millions d'euros avec la LFP, et le retour, très certainement au rabais, de Canal+, les prêts accumulés par les équipes et les chutes des revenus commerciaux, et vous obtenez une crise qui tend les bras.Selon Jean-Marc Mickeler, président de la DNCG, chargé de la surveillance comptable des clubs et récemment interrogé par le quotidien. Sur toute l'année civile 2020, la Ligue 1 devrait présenter un déficit de 800 millions d'euros, et les choses ne devraient pas aller en s'améliorant. Il faut donc trouver des solutions. Et vite, idéalement.Pour lui, le salut passera bien évidemment par une réduction des salaires, peut-être provisoire, juste le temps de voir passer les choses, pour ensuite réfléchir à une forme de régulation du football. Déjà, en mars dernier, avant le début de la pandémie en Europe et du confinement, Mickeler avait soumis l'idée d'un plafonnement contrôlé des salaires, à travers, à la fois, des ratios sur le chiffre d'affaires total et sur l'évolution proportionnée (l'idée, qu'en gros, la masse salariale peut seulement augmenter dans les mêmes proportions que l'évolution du budget et du chiffre d'affaires total). Ce plan avait dû être reportéaprès les premiers déboires économiques. Par la suite, plus personne n'en avait reparlé... jusqu'à l'annonce des pertes records.D'ailleurs, Mickeler n'est pas le seul à vouloir de la régulation dans le football, à vouloir contrôler et plafonner les salaires des footballeurs, jugés mirobolants et déconnectés des réalités économiques et sociales du pays. L'actuel groupe d'économie du sport à l'Assemblée nationale, codirigé par les députés Régis Juanico et Cédric Roussel, se penche très sérieusement sur une proposition de loi visant à la mise Lire la suite de l'article sur SoFoot.com