Salah guide l'Égypte vers les demies aux dépens du Maroc

Voir Trezeguet marquer en prolongation, quel souvenir...

Égypte 2-1 Maroc

On prend les mêmes et on recommence.Cinq ans après la victoire arrachée par Kharaba à Port-Gentil , l'Égypte a une nouvelle fois mis fin aux espoirs du Maroc en quarts de finale de la CAN. Piégés en prolongation, les Lions de l'Atlas avaient pourtant pris le meilleur départ. Achraf Hakimi a fait la différence dès la 3minute de jeu en prenant le meilleur sur Ayman Ashraf, qui a concédé un penalty. Transformé sans trembler par Sofiane Boufal, auteur de son troisième but dans cette CAN. L'Égypte a réagi en mettant la pression sur Yassine Bounou, attentif pour repousser les tentatives lointaines d'Ashraf (20) et Ahmed Fattoh (25). Une pression qui s'est accentuée avec l'entrée de Trezeguet, très vite dangereux (49).Les hommes de Carlos Queiroz ont logiquement égalisé sur un corner par l'intermédiaire de Mohamed Salah, qui n'a eu qu'à pousser le ballon au fond. Dans une fin de match tendue, marquée par un début d'échauffourée (76), Gabaski s'est blessé en détournant une tête de Nayef Aguerd sur la barre (81). Le sacrifice du portier de Zamalek n'a pas été vain, puisque son équipe est passée en tête pendant la prolongation. Salah a offert le but de la victoire sur un plateau à Trezeguet, au grand dam du Maroc. Hakimi a eu beau tenter sur coup franc, il n'a pas réussi à cadrer (105+2). L'Égypte affrontera donc le Cameroun pour une place en finale, avec deux matchs de 120 minutes dans les jambes. Le dernier carré de la CAN se refuse encore à Vahid Halilhodžić, déjà éliminé en quarts avec la Côte d'Ivoire (2010), puis en poules avec l'Algérie (2013).