Sainté racheté par le Prince du Cambodge ?

Bientôt de la concurrence pour Nasser Al-Khelaïfi et QSI ?Selon les informations du journal Le Parisien, l'AS Saint-Étienne, en vente depuis le 13 avril, serait en passe d'être rachetée par le Prince héritier du Cambodge. Gros fan de foot et francophile averti, Norodom Ravichak, petit-fils de feu le Roi Sihanouk (décédé en 2012), proche autrefois du général de Gaulle, aurait en effet transmis vendredi une offre de 100 millions d'euros pour le rachat du club stéphanois à la banque KPMG, en charge du dossier de reprise des Verts.Compte tenu du montant, un peu inespéré dans la crise actuelle, des discussions avec Bernard Caiazzo et Roland Romeyer, les deux présidents foréziens, devraient intervenir dès ces prochains jours, croit savoir le quotidien. Et auraient, vu les intentions du bonhomme, de bonnes chances d'aboutir : en plus d'entretenir les relations diplomatiques fortes entre le Cambodge et la France, l'héritier ne débarquerait pas dans le Forez pour réaliser une opération financière mais pour bâtir une équipe "", affirme Le Parisien.Pourvu qu'il n'ait pas maté Sainté-Bordeaux entre-temps...