Saint-Étienne, un recrutement digne des Expendables

Dans quatre mois jour pour jour, la Ligue 1 version 2021-2022 rendra son verdict. Alors l'AS Saint-Étienne met les bouchées doubles sur le marché des transferts pour permettre à Pascal Dupraz de réussir sa mission sauvetage. L'objectif : enchaîner une 19e saison en Ligue 1. Le moyen : mettre le grappin sur des joueurs confirmés, libres ou accessibles en prêt. Une version forézienne des Expendables, où Sylvester Stallone, Jason Statham et Jet Li seraient remplacés par Paul Bernardoni, Bakary Sako et Eliaquim Mangala.

Lyon Saint-Étienne 21/01/2022 à 21h Ligue 1 Diffusion sur

Hakuna Mateta ?

On peut enchaîner les défaites plus vite que Gérard Depardieu descend des bouteilles et rester optimiste. Arrivé sur le banc de l'ASSE il y a cinq semaines , Pascal Dupraz n'en démord pas, prise de parole après prise de parole., clamait le prophète haut-savoyard au soir de la défaite contre Lens samedi . Toujours derniers, les Verts restent sur six revers en championnat, à cinq points du premier non-relégable. Le club a annoncé la couleur : pour sauver le soldat stéphanois, il faut recruter. La machine commence justement à s'emballer. Nécessaire au vu des résultats, et plus encore avec les départs à la CAN de Saïdou Sow, Harold Moukoudi, Yvan Neyou, Wahbi Khazri et Denis Bouanga, cinq éléments majeurs de l'effectif.Le club du Forez est allé crescendo. D'abord…