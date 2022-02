Saint-Étienne tient tête à Strasbourg et sort de la zone rouge

Ces Verts-là ont du caractère !

Saint-Étienne 2-2 Strasbourg





Le Chaudron porte bien son nom.Geoffroy Guichard était en fusion ce dimanche pour la réception du quatrième, Strasbourg. Les supporters ne sont pas venus pour rien puisque leurs protégés ont pris un point synonyme de sortie de la zone de relégation, que l'ASSE squattait depuis le mois de septembre. Les Verts ont lancé les hostilités avec un coup franc indirect dans la surface. Denis Bouanga a décalé Ryad Boudebouz, qui a trouvé un trou de souris au milieu des onze strasbourgeois campés sur la ligne de but (3). La mauvaise sortie de Paul Bernardoni a permis à Habib Diallo d'égaliser de la tête (21), et le Racing est même passé en tête à la demi-heure de jeu, sur un autre coup franc, repris par Lucas Perrin (30). Pas pour longtemps puisque Wahbi Khazri a immédiatement répondu sur un centre de Bouanga, encore (34).Le deuxième acte sera bien moins prolifique. Matz Sels a empêché Zaydou Youssouf de trouver la lucarne au bout d'un contre mené par Thioub (52). Le milieu stéphanois de 22 ans a eu une nouvelle opportunité sur un centre de Khazri, mais sa tête est passée au-dessus (80). Strasbourg se contentera d'un point, même si Kevin Gameiro réclamait un penalty (76). Pas de quatrième victoire consécutive en face pour Sainté, mais les hommes de Pascal Dupraz continuent leur remontée. Ils comptent désormais un point d'avance sur Troyes (17), Lorient (18) et Metz (19).Une petite pandémie, un championnat arrêté, et le maintien sera définitivement assuré.