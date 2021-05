Saint-Étienne se paie l'Olympique de Marseille sur une petite marge

Pas encore cuits, ces Verts !

Saint-Étienne 1-0 Olympique de Marseille

Pas encore cuits, ces Verts.Récompensés d'une belle première mi-temps par l'ouverture du score de Nordin, les Stéphanois ont fait tomber l'OM pour le plaisir. Khazri s'est d'abord assuré que Mandanda n'était pas parti faire la sieste avec ses copains, mais l'international tricolore s'est montré vigilant pour sortir la frappe à la base de son montant (18). Le Tunisien a ensuite été de nouveau dangereux dans la minute suivante, mais a perdu son face-à-face avec le portier olympien (19). Plus agressifs, les Verts ont gagné les duels au milieu de terrain et l'OM s'en est remis à Thauvin pour créer un peu de danger sur coup franc (28). Pas de quoi stopper la domination stéphanoise, matérialisée par cette nouvelle tentative de Bouanga encore arrêtée par Mandanda (39). C'en était trop pour Balerdi, qui a décidé que cette première période des Foréziens méritait récompense et s'est assuré que Nordin puisse ouvrir le score au second poteauAprès la pause, les protégés de Sampaoli ont essayé de mettre un peu plus de pression. Luis Henrique a enfin fait une différence dans son couloir, mais ni Thauvin ni Milik n'ont terminé l'action (53). Payet l'a de son côté tenté sur coup franc, mais a trouvé l'extérieur du poteau de Green (56) qui a encore dû s'employer devant Luis Henrique (65). Moins fringant, Saint-Étienne a manqué l'opportunité de tuer le match en contre avec Aouchiche (73). Pas grave : ni Balerdi de la tête (75), ni Payet sur un nouveau coup franc (78), ni Benedetto (85) n'ont pu sauver l'OM, tandis que Mandanda a évité le naufrage devant Hamouma (84).Personne n'en veut, de cette cinquième place ?