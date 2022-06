Saint-Étienne: Sanction sous le fumi

Pas de miracle pour l'ASSE, déjà relégué en L2, lors de son passage devant la Commission de discipline de la LFP. Les Verts se sont vu frapper de six points de pénalité dont trois fermes et de six matchs à huis clos (deux avec sursis). Pourtant, certaines voix s'élèvent déjà pour regretter la légèreté de la peine au regard de la gravité des faits. Avec toujours l'illusion que la jurisprudence permettra d'éviter une récidive. Mais qui sanctionner et pour quelle faute ?

La saison 2021-2022 a été particulièrement chargée en incidents et débordements dans les tribunes de l'Hexagone. Le dernier point d'orgue s'était déroulé lors du barrage perdu par Saint-Étienne contre l'AJ Auxerre. Après une lente descente aux enfers, les virages stéphanois, pour le moins fâchés envers leur direction, n'ont pas supporté l'humiliante rétrogradation en Ligue 2. La dramaturgie de la rencontre jusqu'aux tirs au but n'a rien fait pour calmer les esprits. L'envahissement prévisible du terrain avait en outre cette fois tourné au chaos, avec bousculades - pour rester courtois - et une attaque en règle, aux fumis, des gradins présidentielles. Ces scènes, plutôt rares en France, avaient frappés les esprits du grand public, des directions de club et bien évidemment de la LFP. Après les jets d'objets sur les joueurs, plus rien ne semblait sacré ni protégé. Un peu comme lorsque les Gilets Jaunes avaient envahi des Champs-Élysées transformés en champs de bataille.Il fallait donc taper fort. La commission de discipline de la LFP avait déjà du se prononcer sur les cas, fort différents, de Nice et de Lyon. Son pouvoir porte évidemment essentiellement sur la dimension sportive, mais aussi financière à travers les huis clos. Pour ce dernier aspect, il est peu probable que les supporters et ultras en perdent le sommeil contrairement à la direction qui voit de l'argent s'envoler. D'autant plus que la perte de billetterie pour un club qui descend en L2, mais qui peut compter sur un public fidèle, coûtera proportionnellement davantage qu'en L1, surtout au regard des pertes en droits télé par exemple. Pour le coup, le message est clair, même si certains le considèrent encore trop indulgent. Il s'agit d'abord de mettre les clubs devant leurslorsqu'ils organisent un match. Au-delà des considérations strictement de sécurité, l'enjeu se situe aussi et peut-être d'abord sur le plan économique. L'image offerte par la Ligue Lire la suite de l'article sur SoFoot.com