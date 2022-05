Saint-Étienne rejoint à Auxerre

Rapidement devant au score grâce à un but de Zaydou Youssouf, Saint-Étienne a pensé rentrer d'Auxerre avec un but d'avance jusque dans les dernières minutes du match. En face, la deuxième attaque de Ligue 2 a poussé pour revenir, avant de trouver la faille sur un superbe enchaînement de Gaëtan Perrin à cinq minutes du terme. Les deux équipes ne sont guère plus avancées avant leurs retrouvailles, dimanche à Geoffroy Guichard.

Auxerre 1-1 Saint-Étienne

D'un Youssouf

La peur du vide, le vertige, l'appréhension de tout perdre... Voilà ce qui attendait Auxerrois et Stéphanois au coup d'envoi de cette première manche des barrages. Et cette question : les Icaunais allaient-ils pouvoir être le premier club de Ligue 2 à en sortir vainqueur depuis Troyes en 2017, une époque où le troisième n'avait pas besoin de se coltiner de play-offs ? Ou bien les Verts pourraient-ils redresser la tête et sauver l'essentiel après une saison particulièrement éprouvante ? Il faudra attendre dimanche et la manche retour pour avoir la réponse. Saint-Étienne a longtemps cru prendre l'avantage grâce à l'ouverture du score de Zaydou Youssouf, avant de résister aux velléités des locaux. Mais ça, c'était avant que Gaëtan Perrin se se mue en héros.Crivelli titulaire pour la première fois de l'année, Boudebouz et Khazri sur le banc : Pascal Dupraz a son plan et les Verts attaquent plus fort. Sur un centre de Sacko, Bouanga manque la finition, avant que le latéral ne soit signalé hors-jeu d'un rien (12). Une bonne entame concrétisée par Saint-Étienne sur un bon décalage d'Aouchiche pour Youssouf, qui trouve la faille d'un bel enroulé du gauche. Paradoxalement, le début des ennuis pour le récent dix-huitième de Ligue 1. Sur un coup-franc excentré, Autret force Bernardoni à une belle parade (24), avant de buter sur le dernier rempart du Forez depuis l'entrée de la surface après une belle passe de Charbonnier (27). Les visiteurs sont à la peine dans le milieu de terrain et se mettent régulièrement en danger à la suite d'erreurs techniques coupables. Sur un déboulé côté gauche, Bouanga réussit tout de même à se mettre en position de frappe, mais Léon… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com