Saint-Étienne-Lyon : et surtout la santé !

C'est un triste derby qui va se jouer, ce dimanche soir, dans un Chaudron loin de sa traditionnelle ébullition. Sans supporter et sans grande attente, les rivaux Saint-Étienne et Lyon doivent se retrouver pour une affiche censée représenter une belle vitrine pour la Ligue 1. Sauf que l'ASSE, transformée en cluster géant ces deux dernières semaines, est obligée de respecter le règlement de la LFP à la lettre en se présentant face à l'OL avec un groupe décimé et mal préparé.

Le travail, c'est vraiment la Sainté ?

Dans une saison normale, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Pour les supporters des deux camps, d'abord. Mais aussi pour ceux qui aiment le foot, le championnat de France et l'odeur de la poudre. Ces dernières années, le derby entre Saint-Étienne et Lyon était presque devenu l'affiche la plus excitante de Ligue 1, devançant même le classique PSG-OM et peut-être à égalité avec le fameux Olimpico. Mais là, rien. Pas de frisson, pas d'émotion, pas d'attente. La faute, bien sûr, à l'absence des supporters -- et pas seulement celle des visiteurs, cette fois -- en raison du huis clos généralisé depuis le début de la crise sanitaire., a quand même précisé Claude Puel, en conférence de presse.Même son de cloche chez Rudi Garcia, qui n'oublie pas non plus l'intérêt sportif :Oui, car au-delà des considérations (légitimes) autour de ces tribunes désertes et du silence, il y a un match de foot à jouer. C'est bien ça le problème.Depuis près de quinze jours, le centre sportif Robert-Herbin ressemble en effet à un cluster géant. L'ASSE a été frappée de plein fouet par l'épidémie de coronavirus, recensant dix-huit cas positifs à la Covid-19 parmi les joueurs et le staff ces deux dernières semaines. De nombreux cadres (Hamouma, Debuchy, Kolodziejczak, Bouanga ou Youssouf pour ne citer qu'eux) ont été touchés par le virus, tout comme Claude Puel ou encore le président du directoire Roland Romeyer (75 ans) dont l'état de santé ne serait pour l'instant pas préoccupant. Autant Lire la suite de l'article sur SoFoot.com