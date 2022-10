Saint-Étienne : le Chaudron de nouveau porté à ébullition

Plus de quatre mois après le chaotique barrage retour contre Auxerre et les quatre matchs à huis clos qui en ont découlé, le stade Geoffroy-Guichard est à nouveau autorisé à accueillir du public, ce samedi à l'occasion de l'affiche entre Saint-Étienne et Grenoble (15h). S'ils seront un atout de poids pour pousser les Verts hors de la zone rouge, les supporters stéphanois n'ont cependant rien oublié des promesses non tenues de l'été et conservent une rancœur tenace à l'encontre du duo Caïazzo-Romeyer, toujours à la tête du club.

Des tribunes désespérément silencieuses. Voilà ce qui a accompagné la première sortie de Saint-Étienne à Geoffroy-Guichard cette saison, face à Nîmes (1-1). Il n'y a pas eu de bronca, ni même la moindre huée deux semaines plus tard, lors du retentissant et tristement historique revers face au Havre (0-6) . Guère plus d'acclamations ni d'effusions de joie quand Jean-Philippe Krasso et sa bande ont étrillé Bastia (5-0). Enfin, la réception d'un autre grand déclassé, Bordeaux, s'est déroulée dans un calme assourdissant malgré la victoire (2-0) . En fait, c'est simple : pendant les deux premiers mois de la saison, l'ASSE a disputé ses matchs à domicile dans une bulle. Pas sanitaire, mais purement disciplinaire. L'enceinte forézienne a en effet été frappée d'une lourde sanction, celle d'un huis clos total imposé pour les quatre premiers matchs de l'exercice (sans oublier trois points ferme de pénalité). Il faut dire que la dernière venue du public dans les travées du Chaudron avait accouché d'un bien triste spectacle. Sitôt la défaite en barrage contre Auxerre (1-1, 4-5… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com