Saint-Étienne en Ligue 2, Auxerre en Ligue 1 !

Au bout des tirs aux buts après une égalité parfaite sur les deux matchs, Auxerre a rejoint l'élite et envoyé Saint-Étienne en deuxième division. Une fin très triste pour la saison ratée des Verts, contrairement à celle de l'AJA qui se termine en beauté.

Saint-Étienne 1-1 Auxerre (4-5 TAB)

Un gros quart d'heure vert, avant le rééquilibre

À l'issue de la première manche, il avait regretté l'absence de climatisation dans le vestiaire qui accueillait son équipe. Mais ce dimanche soir, Dupraz regrettera tout simplement le but qu'il a manqué à ses joueurs pour se maintenir en Ligue 1. Parce que sur la pelouse de Geoffroy-Guichard, qui a fini par être envahie de fans et de haine au coup de sifflet final, Saint-Étienne a réussi à égaliser sans parvenir à descendre d'un étage. Auxerre, qui a ouvert le score puis converti tous ses pénos après la prolongation, a en effet composté son billet pour l'élite. Et puisqu'il n'y avait qu'une place, lors de ce barrage retour...Malgré un 0-0 suffisant pour remplir leur mission, les Stéphanois démarrent cette finale disputée à domicile avec une grosse énergie offensive. Dès la troisième minute, Léon doit en effet s'interposer du genou devant Bouanga pour éviter l'ouverture du score juste avant que le tir dévié Gabonais soit de nouveau stoppé par le solide gardien . Dans un premier temps largement dominée et incapable de mettre le pied sur le ballon, l'AJA laisse finalement passer l'orage afin de monter en puissance pour prendre les choses en main… même si à la demi-heure de jeu, Aouchiche sollicite encore le portier auxerrois. Reste que les visiteurs ont du mal à se créer de vraies occasions, Hein en gâchant par exemple une belle en ratant son contrôle à l'approche des cages de Bernardoni. À la… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com