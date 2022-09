Saint-Étienne - Bordeaux : Retrouvailles à l'étage du dessous

Relégués en Ligue 2 à l'issue d'un exercice 2021-2022 catastrophique, Saint-Étienne et Bordeaux se retrouvent ce samedi après-midi (15h), dans un stade Geoffroy-Guichard à huis clos. D'un côté comme de l'autre, l'été a été particulièrement mouvementé. Mais si les Verts traînent encore en queue de classement (19es), les Girondins sont, eux, déjà installés dans le fauteuil de leader. Avant le lancement de la saison, imaginer le contraire était pourtant plus tentant.

AS Saint-Étienne Bordeaux 10/09/2022 - 15:00 Ligue 2

C'est un record absolu. Au cours de leur histoire, Saint-Étienne et Bordeaux se sont affrontés à 120 reprises en première division. Aucune autre affiche du championnat de France n'a eu lieu aussi souvent. En l'espèce, parler de classique ne paraît donc pas exagéré, même si ce classique va, cette fois, se dérouler à l'étage du dessous. Au printemps, Verts et Girondins sont en effet tombés en Ligue 2. Un choc, assurément, eu égard au palmarès et à la riche histoire de ces deux monuments du foot français, mais un choc presque devenu inéluctable, tant ces deux bastions avaient accumulé les faux pas ces dernières années. Dans un cas comme dans l'autre, la calamiteuse saison 2021-2022 n'a ainsi été que la conséquence d'une situation financière mal maîtrisée, de mercatos successifs hasardeux et d'une gestion sportive douteuse. La question, dès lors, était de savoir comment l'ASSE et le FCGB allaient se relever de cette chute et faire face à un été de tous les dangers. Après un mois et demi de compétition, on en sait un peu plus.

