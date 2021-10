Saint-Étienne arrache un point dans le derby contre Lyon

Menés et en supériorité numérique dans le dernier quart d'heure, les Stéphanois se sont arrachés pour aller chercher un point dans le temps additionnel de ce 123e derby (1-1). De leurs côtés, les Lyonnais n'ont pas su faire la différence avant l'exclusion de Lopes et manquent l'occasion d'intégrer le top 5.

AS Saint-Étienne 1-1 Olympique lyonnais

Vive la VAR

Dans un stade Geoffroy-Gichard bouillant malgré les difficultés de l'ASSE sur le plan sportif, les Verts ont fait plus que résister à l'OL en allant chercher un bon point face à leur meilleur ennemi dans les toutes dernières secondes sur un pénalty de Khazri (1-1), privant les Lyonnais d'une 46victoire dans l'histoire du plus grand derby de France. Réduits à dix pour la deuxième journée d'affilée, les Lyonnais manquent l'occasion d'entrer dans le top 5.Ce 123derby ne met pas longtemps pour s'emballer. Dans un début de partie complètement fou, Sainté et l'OL auraient pu ouvrir le score, mais Lucas Paquetá voit son but refusé pour hors-jeu et Khazri, pourtant absolument seul dans la surface, envoie son coup de casque sur le poteau. Après cet énorme loupé, le Tunisien croit faire chavirer Geoffroy-Guichard sur une belle action collective, mais François Letexier annule le but pour un hors-jeu du genou. De l'autre côté, il faut finalement trois tentatives à Aouar pour enfin planter le premier pion de la rencontre d'une frappe enroulée petit filet, après un service quatre étoiles de Shaqiri. Le Suisse pense même asséner un coup de massue aux Stéphanois dans la foulée, mais les Verts sont sauvés par la VAR, qui annule le pion pour un (très) léger hors-jeu de Paquetá, encore lui. Loin d'être ridicule, la pire attaque de Ligue 1 tient tête Lire la suite de l'article sur SoFoot.com