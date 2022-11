Sadio Mané, un forfait qui plombe le Sénégal

Mais le ton rassurant du Bayern Munich a laissé sa place au couperet : sorti sur blessure à la 20e minute face au Werder, Sadio Mané devrait déclarer forfait pour le Mondial 2022. Le coup de grâce pour les ambitions des Lions de la Téranga ?

You had a Sad' day

Dire que le 8 novembre deviendra un jour de deuil au Sénégal dans les années à venir est peut-être fort de café. Mais ce qui est certain, c'est que l'imprévu y est allé de son grain de sable, de la taille d'un gros rocher, dans les plans d'Aliou Cissé : touché au tendon du genou droit ce mardi en pleine session tronçonnage du Werder Brême , Sadio Mané devrait manquer plusieurs semaines de compétition, passant à côté de la Coupe du monde au Qatar avec les Lions de la Téranga. Alors que la liste des champions d'Afrique tombera vendredi, son importance dans la vie du groupe laisse un maigre espoir de voir son nom couché parmi les 25 autres. Tel un grand frère, tel un totem d'immunité, tel un ange gardien. Dans l'attente d'un miracle, aussi ?À peine sorti de son pieu ce mercredi, le président de la République sénégalaise, Macky Sall, a tenu à adresser ses meilleures ondes à Sadio Mané . Révélateur de l'aura à toute épreuve de celui qui est peut-être devenu le joueur le plus emblématique de l'histoire du Sénégal, mais aussi cocasse, quand on connaît l'impopularité du leader politique... aux antipodes du statut d' icône bienfaitrice de l'ancienTaulier ultra-décisif et incontesté des Lions (34 pions en 93 sélections) qui sont montés sur le toit de l'Afrique pour la première fois de leur histoire en février dernier, l'ancien bambin timide de Casamance a connu un coup de mou en septembre du côté de Munich. Mais tout est rentré dans l'ordre ces dernières semaines en Bundesliga comme en Ligue des champions, et ce n'est pas Héctor Bellerín ou Jules Koundé qui sont en mesure d'affirmer le contraire . Disons-le, Mané semblait prêt à porter le Sénégal vers les phases à élimination…