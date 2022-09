Sadio Mané, juste un coup de mou ?

Recruté par le Bayern Munich à Liverpool l'été dernier, Sadio Mané connaît depuis un mois une sévère baisse de régime, après avoir effectué des débuts prometteurs en Bavière. Souvent utilisé dans l'axe par son entraîneur Julian Nagelsmann, l'influence de l'attaquant sénégalais dans le jeu de son équipe s'est beaucoup réduite ces derniers temps.

Rien ne vaut un rassemblement avec sa sélection nationale pour se refaire une beauté. Comme d'autres avant lui, Sadio Mané (30 ans), qui traverse une période un peu plus compliquée qu'il ne l'avait imaginé au Bayern Munich, a profité des deux matchs amicaux des Lions de la Téranga lors de cette première trêve internationale de la saison 2022-2023, contre la Bolivie à Orléans (2-0, le 24 septembre) et l'Iran trois jours plus tard à Maria Enzersdorf (1-1), pour se changer les idées. Titulaire à chaque fois, buteur – sur penalty – et actif face aux faiblards et rugueux Sud-Américains, la star sénégalaise a refait le plein de confiance avant de retrouver Munich, où il s'est installé au mois de juillet après six saisons très bien remplies à Liverpool., avoue Omar Daf, l'entraîneur de Dijon, et qui avait effectué le déplacement dans le Loiret pour observer l'équipe dont il a porté le maillot à 55 reprises avant d'être l'adjoint d'Aliou Cissé, notamment lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, sans céder au pessimisme.