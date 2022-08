Sadio Mané-Désiré Segbé, l'amitié d'attaque

Le 22 juin dernier, Sadio Mané quittait Liverpool pour le Bayern Munich. Un mois plus tard, son meilleur ami annonçait son arrivée dans la réserve du club allemand. Réel choix au regard des qualités sportives et humaines de Désiré Segbé ou signature de complaisance, le recrutement de l'international béninois n'est pas passé inaperçu. Pour les rares personnes qui ont réellement pu côtoyer ce binôme très réservé, il s'agit en tout cas d'une amitié assez atypique dans le monde du football. Et ce depuis les terrains cabossés de Dakar, en passant par les rives de la Moselle lors de leur formation au FC Metz, et désormais en Bavière.

Mané traducteur pour Segbé à Dakar

C'est l'histoire de deux potes, vraiment fidèles. C'est l'histoire de Sadio Mané qui profite de son transfert au Bayern Munich pour intégrer dans la transaction son plus proche ami Désiré Segbé, lui aussi footballeur professionnel, et elle aurait une nouvelle fois montré l'altruisme du Lion de la Teranga. Mais pas uniquement sur un terrain de football, cette fois. Pourtant, le principal intéressé évoluant (pour l'instant) dans la réserve bavaroise s'en défend : "" Une version que veut croire un ancien pensionnaire du centre de formation, au FC Metz : "(en août 2012, pour quatre millions d'euros)."Répondant depuis l'Allemagne, assis devant Real Madrid-Eintracht Francfort en compagnie de Sadio Mané, Désiré Segbé explique avec timidité et un faible timbre de voix que ce seront ses seuls mots au sujet de cette supposée passe décisive contractuelle du Ballon d'Or Africain 2019 et 2022 : "Au-delà de cette version ou de celle soupçonnant une signature de complaisance pour satisfaire une demande de la recrue star de l'été munichois, c'est une amitié sans faille qui a de nouveau vu un de ses chapitres s'écrire plus de dix ans après les premiers Lire la suite de l'article sur SoFoot.com