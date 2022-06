Sadio Mané au Bayern : un accord meister

Le décuple champion d'Allemagne en titre vient d'annoncer la signature de Sadio Mané jusqu'en 2025 pour près de 40 millions d'euros. Pour le Sénégalais, actuellement dans la meilleure période de sa carrière, le choix semblait évident. Arrivé dans une fin de cycle après six saisons passées dans l'ombre de Mohamed Salah à Liverpool, il va découvrir à 30 ans la Bavière et ses douches à la bière, pour le meilleur, mais surtout, pour la lumière.

Il n'y aura pas à briser la glace entre Sadio Mané et les Bavarois puisque les présentations ont déjà été faites un soir de mars 2019. Au moment de découvrir le vestiaire munichois, le Sénégalais aura sûrement en tête ce huitième de finale retour de Ligue des champions durant lequel il en avait mis plein les mirettes aux 75000 spectateurs de l'Allianz Arena pour qualifier son Liverpool (1-3), futur champion d'Europe, au tour suivant. Et si le champion d'Afrique l'a oublié, nul doute que Manuel Neuer, dribblé, lobé et humilié ce soir-là sur le premier des deux buts de son futur coéquipier, lui en touchera deux mots. Mais l'essentiel est ailleurs. Après avoir tout gagné durant ses six années à Liverpool, le natif de Bambali se lance désormais un nouveau défi . L'occasion pour lui, d'enfin gagner la reconnaissance qu'il n'a jamais eu chez les

Servus, Sadio #Mané ! https://t.co/8Nf1NwB26l #ServusMané #MiaSanMia

Mané pour briller

— FC Bayern München (@FCBayern) June 22, 2022Sadio Mané n'a jamais récolté l'entièreté des graines qu'il a semé dans le Nord de l'Angleterre. Alors qu'on le pensait surpayé lors de son arrivée en provenance de Southampton pour 41 millions d'euros, le capitaine du Sénégal rend son tablier avec une copie plus qu'honorable. Mais au moment de juger son passage au club de Gerrard, Keegan et Dalglish, ses 120 buts et 48en 267 rencontres ne semblent pas vraiment avoir pesé, tant le nom de son compère d'attaque Mo Salah a été coché avant le sien au moment de décerner les récompenses individuelles. Cette saison encore, alors qu'il a été le dernier à concurrencer Karim Benzema dans… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com