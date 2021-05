Sacha Houlié : "Les politiques doivent foutre la paix aux joueurs de foot"

Sacha Houlié est député de la Vienne, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, mais aussi grand supporter de l'OM, et il en a assez que Karim Benzema et le foot en général soient instrumentalisés par les hommes politiques. L'auteur d'un rapport publié en 2020 sur les interdictions de stade et le supportérisme est formel : lui aussi aurait pris Benzema à l'Euro. Et puis un ou deux Marseillais en plus, tant qu'à faire.

"Je trouve que c'est le Rassemblement national qui a un problème avec le football, avec la France, et avec l'équipe de France."

Je salue le retour de Karim Benzema. Sportivement, c'est un joueur qui a fait une saison extraordinaire, il a de nombreuses qualités. S'entourer des meilleurs, c'est la meilleure façon de gagner. Symboliquement, son retour veut dire qu'il y a un droit à la deuxième chance, qu'on est capable de se réunir pour le meilleur, pour le football et pour l'unité nationale.Le premier des critères, et ce n'est pas Didier Deschamps qui dit le contraire, c'est la question sportive. Cette question sportive est largement surmontée à la vue de la saison que vient de faire Benzema. En politique, on accable souvent les footballeurs comme des anti-modèles. Je trouve ça scandaleux. D'autant plus quand c'est dans la bouche de gens du Rassemblement national, qui se permettent de dire des choses qui sont inacceptables sous couvert que l'on parle de sport. Ils dissimulent des opinions ouvertement racistes. Je trouve que c'est le Rassemblement national qui a un problème avec le football, avec la France, et avec l'équipe de France. C'est un discours que l'on entend trop souvent dans la société. Par ailleurs, Benzema, c'est quelqu'un qui paye ses impôts en France.C'est avant tout juste un joueur de foot. Après, on a vécu des périodes au cours desquelles le football était un acte très revendicatif, comme quand Rachid Mekhloufi a quitté l'AS Saint-Étienne pour