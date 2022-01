Sacha Houlié : "Les jauges proportionnelles, une question de justice"

Ce lundi, le Parlement commencera l'examen du projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire. Dans le lot, la question des jauges dans les stades et les salles de spectacle. La commission des lois vient d'ailleurs de voter un amendement en faveur d'une jauge proportionnelle à la capacité d'accueil des lieux. Sera-t-il conservé dans le texte final ? Le député de la Vienne Sacha Houlié, qui a porté la mesure, explique le pourquoi du comment.

C'est un amendement qu'on avait déjà déposé en septembre 2020, dans le cadre du débat sur les jauges. Lorsqu'il y a eu le retour des jauges forfaitaires , le gouvernement a utilisé l'argument de l'intelligibilité : une jauge de 2 000 à l'intérieur, une jauge de 5 000 à l'extérieur. Nous avons pensé que l'on pouvait faire différemment, en s'adaptant et en ayant des jauges proportionnelles à la capacité des stades ou des salles.Oui, ça nous paraît du bon sens. C'est un débat qu'on a déjà eu à plusieurs reprises, et dans lequel on s'est déjà beaucoup impliqué. Faire de la sorte est plus compliqué, mais ça nous semble effectivement relever du bon sens.

Amendement voté !C'était une question de bon sens. Les jauges dans les stades et salles de spectacle seront établies à partir du prorata de la capacité d'accueil et non pas en valeur absolue. pic.twitter.com/GBVTbh7pkl

— Sacha Houlié (@SachaHoulie) December 29, 2021A posteriori, oui. J'ai eu pas mal de remontées, j'ai reçu des messages de l'Olympique de Marseille et d'autres de l'OL via les députés du Rhône. Des députés corses m'ont aussi appelé, de la part des dirigeants de Bastia. J'avais déjà défendu cette ligne, donc c'est avant tout une conviction. Je ne l'ai pas fait sur demande, mais vraiment parce que ça me semblait juste. J'ai constaté que beaucoup de syndicats, Foot Unis par exemple, m'ont également adressé des remerciements ou des communiqués de presse de soutien.Exactement. On sera en séance lundi 3 janvier, et le but est qu'on puisse le maintenir dans le texte.