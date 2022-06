Sabri Lamouchi : " J'aurais aimé pouvoir faire une carrière à la Guy Roux à Rennes"

Depuis août 2021 et la fin de sa dernière expérience qatarie à Al-Duhail, Sabri Lamouchi se tient loin des bancs. Une éternité pour celui qui a fêté le mois dernier la dixième bougie de sa jeune carrière d'entraîneur. À 50 ans, l'ancien milieu de l'AJ Auxerre, de l'AS Monaco et de l'Inter a souhaité prendre son temps, histoire de bien se préparer avant un nouveau défi, mais il se dit désormais prêt à reprendre du service. Du Stade rennais à Nottingham Forest, Lamouchi revient sur ses principaux faits d'armes, sa crainte de l'oubli et ses modèles de management. Entretien avec un coach dont le plus grand rêve est d'enchaîner trois saisons dans le même club.

C'est vrai que j'entraîne depuis dix ans sans jamais avoir pris d'année sabbatique. Je ne m'étais pas arrêté autant depuis le début de ma carrière de joueur à 17 ans. C'est une période nouvelle pour moi, le rythme n'est pas le même. J'ai vraiment coupé pour prendre le temps de profiter des miens. Il y a une phase durant laquelle on décompresse, une autre où on profite, puis enfin une période où on s'impatiente. Là, je suis dans l'impatience de retrouver un projet qui va me donner envie de rebondir.J'ai pu aller voir d'anciens collègues, en Italie ou aux Pays-Bas. Je suis par exemple allé à Amsterdam pour profiter des charmes de la ville avec ma famille. Mais également assister à des séances d'entraînement et à un match de l'Ajax grâce à mon ami Ronald de Boer. J'aurais beaucoup aimé me rendre en Amérique du Sud pour retrouver Marcelo Gallardo, mais il fallait aussi que je consacre du temps à mes enfants. J'essaie d'être là parce que je n'ai pas toujours pu être présent pendant ma carrière. Surtout, je sais que lorsque ça va repartir, j'aurais la tête dans la machine à laver. J'ai aussi pris le temps de me structurer. J'ai déjeuné avec des connaissances pour la constitution d'un staff et pour m'imprégner de différentes cultures. Comme je suis basé à Londres, j'ai la possibilité de voir plein de matchs.