Sabine Callegari : "Inzaghi incarne la part refoulée de Zidane"

Psychanalyste et auteure en 2017 de La Vie augmentée. Comment la psychanalyse change une vie, Sabine Callegari propose cette fois-ci un voyage Dans la tête de Zidane. À la fois biographie d'âme et enquête psychanalytique, ce livre tend à décoder ce qu'on ne sait pas de Zidane, et ce qu'il ne sait peut-être pas lui-même.

"La psychanalyse ne sert pas à faire du sensationnel, elle recherche une vérité profonde sur l'être humain. C'est intéressant dans le cas de Zidane car son mythe est incroyablement lisse."

Ce livre est né de deux courants. Le premier, qui remonte à mon enfance, est celui de ma passion pour le football. On ne peut pas analyser Zidane et se rapprocher de son âme sans connaître son milieu. Le second courant est le goût de la psychanalyse pour les énigmes humaines. Et on a en Zidane un être à la fois extrêmement riche, et extrêmement mystérieux. Pour la psychanalyse, c'est une énigme humaine profonde, mais aussi positive parce que c'est une magnifique épopée inspirante faite d'évènements marquants. Il y a le coup de tête, mais ce n'est pas le seul évènement, il y a son départ du Real Madrid alors que les bulles de champagne n'étaient pas encore reposées après la troisième victoire en Ligue des champions, ou son carton rouge contre Villarreal alors qu'il y a 17 caméras braquées sur lui pour faire un film qui sera projeté à Cannes.La psychanalyse se fait en présence du patient s'il vient avec le désir de mieux se connaître. Dans ce cas, c'est une démarche thérapeutique et ça ne peut que se faire avec le patient. Maintenant, supposons que j'ai écrit un livre d'entretiens avec Zidane, et que ce dernier n'est pas dans une demande de psychanalyse, j'aurais eu affaire au discours officiel. Et en toute bonne foi, il m'aurait dit la même chose qu'il dit en interview ou dans des documentaires.Il y a deux sources majeures. La première, qui appartient à la méthode psychanalytique et qui représente trois ans de recherche sur tous les documents que j'ai pu trouver, des biographies, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com