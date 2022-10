Saber Jendoubi : "Waldemar Kita mourra propriétaire du FC Nantes"

Après six mois d'enquête, le journaliste Saber Jendoubi vient de sortir un livre consacré à Waldemar Kita, au nom loin d'être anodin : L'Insaisissable Monsieur K. Une manière de pouvoir rembobiner le parcours du patibulaire président du FC Nantes, et de compiler près de 25 ans de chaos dans le monde du football pour l'homme d'affaires franco-polonais.

Comprendre qui était cet homme. Un homme qui est là depuis quinze ans, dont la presse chronique quasiment quotidiennement les sorties tonitruantes, ses choix et ses non-choix sportifs. On fait souvent l'analogie avec le cirque, et l'idée était d'aller dans les coulisses du "Kita circus", en comprendre la mécanique. Je ne connaissais pas du tout l'homme, et beaucoup de choses m'ont marqué. C'est un travail collectif. Je ne me rendais pas compte de la richesse du travail des journalistes, sportifs et autres, qui ont travaillé sur Waldemar Kita ces quinze-vingt dernières années. C'est incroyable. J'ai essayé de compiler tout ça. Tous ces gens qui ont travaillé sur Kita, ils ont eu du courage.Il y a des choses qui remontent à 30 ou 40 ans, certains ne veulent pas entendre parler de Kita, et d'autres sont fatigués de ces histoires, de leur passif avec lui. Il y a soit des gens qui ont une mauvaise image de Kita et ne veulent plus du tout en entendre parler, soit des gens qui ont peur de certaines répercussions ou des foudres du bonhomme... Tu sais pertinemment qu'il s'est passé des choses, et quand tu appelles les personnes, elles disent, etc. Il y a un discours, une certaine ambivalence avec Kita. Il a tendu la main à beaucoup de gens en 50 ans de carrière, mais il a aussi fait l'inverse.Le problème, c'est que ce sont des choses répétées, contredites, qui sont dans la presse depuis 20 ou 30 ans. Il faut plus que six mois pour trouver la vérité sur Kita. Il a brodé. Je pense qu'on peut dire qu'il n'a jamais été un joueur international, comme il le prétend. Pareil pour le diplôme d'entraîneur Lire la suite de l'article sur SoFoot.com