Saadi Kadhafi à Perugia : un fils de dictateur en Serie A

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 40e épisode, focus sur l'un des transferts les plus mystérieux de l'histoire du football italien. En 2003, Saadi Kadhafi, fils de l'alors dictateur libyen Mouammar Kadhafi, s'engage avec le Perugia Calcio. Un coup à la fois politique et marketing, mais certainement pas sportif.

"Pendant mon mandat, il n'a pas joué une seule minute. En tant que joueur de foot, il ne vaut strictement rien." Franco Scoglio, ex-sélectionneur libyen

Début de carrière à 27 ans

S'il y avait bien une chose que Luciano Gaucci, regretté président du Perugia Calcio, aimait, c'était que l'on parle de lui. En bien, en mal, peu importe, le bonhomme aimait être sur le devant de la scène et sous le feu des projecteurs. Quelques exemples, comme ça, à la volée : supporter de la Roma, il est devenu vice-président du clubdans les années 80, tentant de racheter son club de coeur à la mort du président Dino Viola. La transaction n'ayant pu être finalisée, Gaucci a tenté de racheter... la Lazio. Sans succès. En 1993, après avoir repris le club de Perugia, il décroche la montée en Serie B, mais celle-ci est annulée à cause de deux matchs truqués : Gaucci aurait glissé quelques billets dans la poche d'un arbitre, Mr Senzacqua, ce qui vaudra au président trois ans de suspension. Sept ans plus tard, lors de la dernière journée de championnat, son Perugia, désormais en Serie A, bat la Juventus de Carlo Ancelotti et offre ainsi le Scudetto à la Lazio, son ennemie jurée. Et au lieu de ruminer à la fin de la rencontre, il déclare tout sourire aux journalistes : "". Et en 2002, Gaucci s'est encore rendu célèbre pour avoir licencié l'un de ses propres joueurs, Ahn Jung-hwan, "coupable" d'avoir éliminé l'Italie lors du Mondial 2002. Voilà pour le CV du personnage.Sachant désormais tout ça, est-il vraiment étonnant qu'à l'été 2003 Luciano Gaucci annonce un nouveau coup de mercato qui allait faire bondir le monde entier ? Le nom de sa recrue : Saadi Kadhafi. Fils du dictateur libyen Mouammar Kadhafi. Kadhafi a en effet eu neuf enfants, issus de deux mariages différents, six fils et trois filles. Les deux fils aînés, Mohamed et Saïf, étaient déjà engagés en politique. Mais Saadi, lui, aspirait à autre chose. Il voulait devenir footballeur professionnel. Un choix pas franchement Lire la suite de l'article sur SoFoot.com