S'il ne devait en rester qu'un...

En 2012, So Foot avait tranché une bonne fois pour toutes : Diego Maradona est bel et bien, et restera à jamais, le plus grand joueur de tous les temps. Voilà 100 bonnes raisons de le penser.

Bertoni : " Maradona est né pour émerveiller les gens "

Quand un mec voit le jour à Lanus et se fait ensuite surnommer "" (Le Gamin en Or, en VF), c'est qu'il est exceptionnel, forcément.Quand il a fait ce qu'il a fait à l'Angleterre, en 1986. À l'époque, empêtrée dans les séquelles de la guerre des Malouines, l'Argentine de Raúl Alfonsin voit en Maradona la figure de la vengeance. Son premier but, espiègle, va dans ce sens. Le second, joyau indétrôné depuis, que ce soit en termes de vitesse d'exécution et d'enjeu, le sanctifie. Aucun joueur n'a libéré et vengé un pays ainsi. Encore moins en quart de Coupe du monde.Quand il a claqué un triplé contre la Lazio en 1985, avec notamment ce lob divin en pivot de 25 mètres et ce corner rentrant téléguidé. Sans forcer.