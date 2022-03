Rybolovlev peut-il devenir un problème pour Monaco ?

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les milliardaires russes deviennent les cibles de sanctions, plus ou moins sévères. À quelques heures d'affronter Nantes pour s'offrir une place en finale de Coupe de France, l'AS Monaco et son oligarque de propriétaire, Dmitri Rybolovlev, attirent les regards et les questions. Le richissime russe est-il un proche de Poutine comme Abramovitch ? Pourrait-il être visé par des condamnations et surtout, quelles conséquences pour le club du Rocher ?

23 décembre 2011, pour un euro symbolique, Dmitri Rybolovlev devient l'actionnaire majoritaire de l'AS Monaco - devant le prince Albert II, s'il vous plaît - récupérant, au passage, 66% des parts du club. Fraîchement reléguée, l'ASM végète alors dans les tréfonds de la deuxième division et flirte dangereusement avec l'échelon inférieur et la banqueroute. Moins de six ans plus tard, Falcao et compagnie fêtent le huitième titre de champion de France des Rouge et Blanc. Pourtant, depuis quelques jours et le début de l'invasion russe en Ukraine, le discret Rybolovlev se retrouve projeté sur le devant de la scène. De quoi faire trembler les supporters monégasques ? Le conflit ukrainien questionne sur les liens que pourrait entretenir Poutine avec tous ces oligarques russes qui investissent en Europe, ou ailleurs. Le propriétaire du club princier n'y échappe pas., raconte Jean-Baptiste Guégan, spécialiste en géopolitique du sport. Au cœur de ces interrogations : Uralkali, un des plus grands producteurs au monde d'engrais potassique. Une société dont Rybolovlev devient président du conseil d'administration en 1995, sous le mandat de Boris Eltsine, à seulement 29 ans.