Ryan Mmaee : "On se disait qu'on allait surprendre beaucoup de monde"

Ryan Mmaee, le joueur marocain de Ferencváros, espère s'envoler pour le Qatar dans quelques semaines. En parallèle, il vise aussi le titre sur NBA 2K avec ses trois frères footballeurs. Entretien avec un homme occupé qui affronte Monaco ce jeudi soir.

"Tout le pays sera derrière nous, et nos fans seront là pour nous soutenir, ce que n'avait pas l'ASM à Louis-II."

Leur langue est incompréhensible.Heureusement, avec le coach, on parle anglais. Mon frère Samy jouait déjà ici, donc j'étais très content de le rejoindre. C'est plus simple de s'adapter avec un frère ici. Avant d'y aller, il était sceptique. On ne connaissait pas le championnat ni le pays, il se posait beaucoup de questions. Une fois arrivé, il était surpris. Le club jouait l'Europe, le stade était neuf et beau, les terrains du complexe très bons. C'est très professionnel.C'est sûr. Il y a beaucoup de qualité dans le groupe. Quand tu vois des joueurs comme Aïssa Laïdouni qui joue avec la Tunisie et qui affrontera la France d'ailleurs en Coupe du monde, ou Tokmac Nguen pour ne citer qu'eux, on a beaucoup de bons joueurs dans l'effectif.Si on gagne, on est qualifiés. Monaco sera plus sous pression que nous. À domicile, on marche bien, je pense qu'on peut encore leur faire mal. Avant de jouer la compétition, on se disait avec mon frère qu'on allait surprendre beaucoup de monde, qu'on allait certainement nous sous-estimer, c'est ce qui se passe. Monaco n'est pas dans une très bonne passe, c'est le moment d'en profiter. Ce sera le feu dans notre stade. Neuf points en Coupe d'Europe, les supporters n'ont jamais connu ça. Tout le pays sera derrière nous, et nos fans seront là pour nous soutenir, ce que n'avait pas l'ASM à Louis-II.Là-bas, on se sentait presque un peu à domicile, c'est ce qui nous a poussés à aller chercher la victoire.Passons d'abord cette phase de groupes, et…