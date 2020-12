So Foot • 01/12/2020 à 06:00

Ryan Gravenberch, le serpent charmeur de l'Ajax

Un digne successeur à la génération dorée De Ligt-De Jong ? Jusqu'ici, l'Ajax peinait à en trouver dans son savoureux centre de formation. C'était avant que Ryan Gravenberch, 18 ans et un statut de "Pogba néerlandais" en puissance, ne mette tout le monde d'accord en s'imposant comme le magicien du milieu des Lanciers. Une évidence pour ce Mozart capable de tous les délices ballon au pied ? Pas forcément, en regardant de plus près cet "homme-serpent" (comme il se qualifie lui-même), parfois un peu nonchalant au moment de louvoyer vers ses adversaires. Ce qui n'étonnera pas ses parents, longtemps déroutés par ce fils "indolent, glandeur sur le canapé et maniaque".

LiverpoolAjax 1er décembre à 21h Ligue des champions Diffusion sur

Ce mardi soir, lorsque l'Ajax rendra visite à Liverpool, il n'aurait pas été impossible de voir Ryan Gravenberch porter les couleurs adverses. Alors qu'il a la dizaine d'années à peine entamée, son père convoque régulièrement la famille pour exposer les nouvelles offres des mastodontes européens pour son fils."Je suis bien à l'Ajax."" Quelques années plus tard, rien de bien neuf sous le soleil. Gravenberch est toujours une grande tige (1,90 m) - même s'il trouve plus souvent à qui parler en matière de taille - et traîne toujours Lire la suite de l'article sur SoFoot.com