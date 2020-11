Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Ruyant toujours en tête, Thomson recule Reuters • 22/11/2020 à 11:34 Temps de lecture: 1 min







Ruyant toujours en tête, Thomson recule par Samuel Messberg (iDalgo) Les skippeurs du Vendée Globe entament leur troisième semaine de course en plein coeur de l'anticyclone de Sainte-Hélène. C'est toujours le Français aux commandes de son "LinkedOut" Thomas Ruyant qui est en tête de la course et qui devance son compatriote passé deuxième Charline Dalin et son "Apivia". Celui qui était en tête de la course il y a encore trois jours, le Britannique Alex Thomson victime d'une avarie a donc été retardé et compté désormais 91,60 milles de retard. Il n'a tout de même pas changé sa tactique de course et continue d'avancer pour prendre le moins de retard possible. Les skippeurs de têtes sont pour l'instant ralentis par un front froid. Jean Le Cam (Yes We Cam!) et Kevin Escoffier (PRB) compètent le top 5.