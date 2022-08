Ruud van Nistelrooy : tel joueur, tel entraîneur

Ruud van Nistelrooy, qui faisait tranquillement ses gammes à la tête des U21 du PSV, ne s'attendait pas à être propulsé entraîneur principal des Boeren cette saison. De son propre aveu, l'ex-buteur n'était pas encore prêt, mais son premier match officiel sous sa nouvelle casquette est passé par là. En faisant valdinguer l'Ajax (5-3) et en remportant son premier titre, "RVN" a levé une partie des doutes. Surtout, il a montré qu'il avait déjà (re)construit le PSV à son image : une équipe sereine, lucide et redoutablement inventive lorsqu'il s'agit de trouver le chemin des filets. L'AS Monaco, qui reçoit le grand gaillard néerlandais et ses ouailles lors du 3e tour préliminaire aller de la Ligue des champions ce mardi soir, est prévenue.

Monaco PSV Mardi 2 août à 20h 3e tour préliminaire aller de la Ligue des champions Diffusion sur

Le PSV a joué de la manière dont Van Nistelrooy marquait

Ruud van Nistelrooy était un attaquant comme on n'en fait plus. Pas le plus technique, pas le plus rapide, mais certainement le plus diabolique au moment de la planter au fond. Une ingéniosité qui lui a valu un paquet d'adorateurs, éplorés par la retraite du maestro en 2012. Mais que ceux-ci se rassurent : le grand Ruud est de retour sur le devant de la scène ! Et avec sa nomination à la tête du PSV pour démarrer cette saison, c'est une certaine idée du football qui continue à vivre. Et celle-ci a déjà produit quelques premiers ravages, comme l'Ajax peut en témoigner.Les partenaires de Dušan Tadić avaient pourtant prévu un bizutage à la dure pour l'ancien attaquant de Manchester United, mais c'est l'entraîneur novice au haut niveau qui a donné la leçon au géant de la capitale. Sans s'affoler après l'ouverture du score adverse, le PSV a repris la main sur le match pour faire valser les Lanciers (5-3) . Il n'en fallait pas plus pour distinguer les premières phalanges de la patte Van