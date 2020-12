Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Russell déjà aux avant-postes, Bottas déçoit Reuters • 04/12/2020 à 20:17 Temps de lecture: 1 min







Russell déjà aux avant-postes, Bottas déçoit par Léo De Garrigues (iDalgo) A l'occasion du Grand Prix de Sakhir, George Russell a signé le meilleur temps des deux premières séances d'essais libres. Le Britannique est au volant d'une Mercedes ce week-end puisqu'il remplace Lewis Hamilton, testé positif à la Covid-19. Lors de la première séance, Russell a devancé Max Verstappen et Alex Albon. Sur la deuxième, il a pris le meilleur sur le Néerlandais et Sergio Perez. Côté français, Pierre Gasly et Esteban Ocon ont terminé dans le top 10 des deux séances. Valtteri Bottas, qui a l'occasion de briller en l'absence de Lewis Hamilton, n'a signé que le 11e temps de la deuxième séance alors qu'il avait échoué au pied du podium de la première. Les pilotes disputeront les qualifications ce samedi à 18h et la course aura lieu dimanche à partir de 18h10.