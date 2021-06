Running Care, l'application e-santé dédiée aux coureurs

L'application Running Care offre un accompagnement personnalisé aux coureurs en cas de douleurs ou de blessures crédit photo : Shutterstock

Lancée en 2018, l'application Running Care allie sport et santé en aidant les coureurs à prévenir et gérer les douleurs ou blessures potentielles. PremedIT, la start-up qui a créé l'application, souhaite aujourd'hui accélérer son développement, notamment en élargissant sa solution à d'autres sports. Ce dynamisme témoigne du boom de l'e-santé.

Running Care, «Ange gardien santé»

Facile à pratiquer, peu coûteux en équipements, le running compte de plus en plus d'adeptes. 12 millions de Français pratiqueraient la course, et la moitié d'entre eux se blessent chaque année. Pour mieux informer les coureurs sur les risques et les accompagner en cas de douleurs ou de blessures la start-up PremedIT a lancé Running Care, la première application e-santé entièrement conçue par des médecins du sport. Dédiée aux traumatismes et pathologies liées à la course à pied, Running Care se veut un complément des applis et montres de running.

Une application certifiée dispositif médical

En 2020, PremedIT a lancé une nouvelle version de son application, certifiée dispositif médical. Les coureurs peuvent réaliser un bilan médical et obtenir un diagnostic fiable. Ils ont accès à des programmes personnalisés d'auto-rééducation pour les douleurs et les blessures, ainsi qu'à des contenus préparés et validés par des professionnels de la médecine, des sciences et de la psychologie du sport. L'application séduit aujourd'hui plus de 85.000 coureurs.

À la croisée entre HealthTech et SporTech

Fort de son expertise en santé numérique de pointe et certifiée, PremedIT veut désormais aller plus loin, notamment en élargissant la solution à d'autres sports et en visant l'international. «Notre ambition est de créer des passerelles entre les secteurs du sport et de la santé» explique Jérôme Galerne, cofondateur et CEO de la start-up, qui souhaite «apporter des solutions innovantes pour accompagner la pratique physique et sportive». Pour cela, PremedIT ambitionne de lever 600.000 euros, dont 200.000 euros d'actions convertibles apportées par des investisseurs historiques, et 400.000 euros de particuliers via la plateforme d'investissement participatif Sowefund.

La santé numérique a le vent en poupe Entre janvier et mars 2020, les jeunes pousses de la santé numérique, ont collecté un total de 8,2 milliards de dollars à travers le monde, en hausse de 76% par rapport au premier trimestre 2019 selon le fournisseur de données Preqin. Ce dynamisme bénéficie notamment aux applications de médecine personnalisée. La start-up française Nabla, qui a réalisé une levée de fonds de 17 millions d'euros début 2021, a lancé son application dédiée à la santé féminine qui permet de communiquer directement avec des professionnels de santé. Elle ambitionne d'étendre son offre à la téléconsultation. Un créneau sur lequel surfe l'assurtech Alan, qui a annoncé au mois d'avril avoir levé 185 millions d'euros, destinés à bâtir une «super app» de santé.

À lire aussi:

Bien choisir ses runnings

Messieurs, 6 bonnes raisons de vous mettre au yoga